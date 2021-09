Znany aktor poleci w kosmos z firmą Blue Origin

O wszystkim poinformował amerykański serwis plotkarski TMZ. Jak wynika z opublikowanego materiału, William Shatner ma szanse stać się "prawdziwym" kapitanem Kirkiem i na własne oczy przekonać się o wielkości kosmosu. Blisko 90-letni aktor ma zasilić ekipę drugiej załogi, która zostanie wyniesiona w przestrzeń kosmiczną na pokładzie kapsuły New Shepard.

Według nieoficjalnych informacji, całe przedsięwzięcie miałoby zostać sfilmowane na potrzeby filmu dokumentalnego o życiu aktora. Na obecną chwilę nie jest jasne, kto miałby dołączyć do Williama podczas lotu ani ile wyniósłby ewentualny koszt całego przedsięwzięcia. Przyznać jednak trzeba, że całość byłoby świetnym ruchem z punktu widzenia marketingu.

Warto wspomnieć, że to nie pierwszy "szalony" ruch ze strony kultowego aktora. Jakiś czas temu postanowił on w niecodzienny sposób uczcić swoje 90. urodziny. Aktor zdecydował się skorzystać z nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji, by zachować siebie i swoją historię dla kolejnych pokoleń. Efektem ma być "wirtualny klon" gwiazdora, z którym nawet po wielu latach będzie można "porozmawiać".