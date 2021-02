Znamy ceny abonamentu Paramount+

Paramount Plus – nowa usługa przesyłania strumieniowego sVOD startuje na terenie USA 4 marca. Ile trzeba za nią zapłacić?

Zdjęcie Paramount Plus /materiały prasowe

Odnowiona i w dużym stopniu zmodyfikowaną wersją popularnej w USA usługi CBS All Access na dniach zawita do klientów zza oceanu. Paramount Plus nie tylko będzie oferował znane programy informacyjne, wiadomości na żywo i treści sportowe, ale także programy na żądanie z MTV, BET, Comedy Central czy CBS. Do tego wszystkiego dojdą filmy ze studia Paramount Pictures.

Podobnie jak inne serwisy streamingowe, również Paramount Plus chce postawić na ekskluzywne materiały, takie jak odnowiona seria "Star Trek" (już nadawana w CBS All Access) czy niedawno ogłoszony prequel hitu Paramount Network Yellowstone.

Platforma chce dorównać konkurentom, takim jak Netflix nie tylko w kwestii dostępności materiałów, ale także cen. ViacomCBS ogłosił niedawno, że za standardowy pakiet, trzeba będzie zapłacić 9,99 dol. miesięcznie, co zapewni dostęp do pełnej oferty uwzględniając szereg programów różnych marek i studiów.

Od czerwca serwis będzie oferował także tańszą usługę jednak obarczoną reklamami. Ta będzie kosztowała 4,99 dol. miesięcznie.

Paramount+ rozpocznie swoja ekspansję w Europie od krajów nordyckich - dalsze plany nie zostały podane.



