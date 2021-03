​Zmieniają się naklejki energetyczne na sprzęcie AGD i telewizorach - co to oznacza?

Od 1 marca na sprzęcie chłodniczym, pralkach, pralko-suszarkach, zmywarkach oraz telewizorach pojawił y się nowe naklejki energetyczne. Co uległo zmianie i co to oznacza?

Znikają charakterystyczne "plusy" w ich miejsce pojawia się skala A do G

Zmiany są spowodowane dostosowaniem do nowych unijnych dyrektyw. Za przeprowadzenie modyfikacji odpowiada związek producentów i importerów AGD (APPLiA).

W następstwie wymaganych zmian, na unijnej etykiecie energetycznej zabrakło skali na najbardziej energooszczędne rozwiązania. Dotychczas wszystkie sprzęty miałby najwyższe z możliwych oznaczenia, czyli: A+, A++ czy A+++. Unia Europejska zdecydowała o przeskalowaniu etykiet, aby zrobić miejsce na nowe, innowacyjne technologie. W związku z tym czeka nas powrót do skali siedmiopunktowej oraz pojawi się kilka nowości związanych z wyglądem i zawartością etykiet energetycznych.

Autorzy twierdzą, że dzięki temu będziemy mogli dokonywać w pełni świadomego wyboru produktu w oparciu o jasne kryteria techniczne i energetyczne.

- Etykiety energetyczne to jedno z głównych narzędzi UE w walce z ociepleniem klimatu. Dzięki niemu możemy mieć gwarancję, że dane urządzenia zostały zbadane w oparciu o te same, szczegółowe normy wydajności. Zyskujemy zatem pewność, że porównujemy "jabłka do jabłek" - tłumaczy Radosław Maj, APPLiA Producenci AGD.

Nowe etykiety - o uległo zmianie?

Na nowych etykietach energetycznych energooszczędność sprzętu oznaczona jest klasami w skali od A do G, czyli bez "plusów". W wyniku przeskalowania, urządzenia z najwyższej klasy A+++ trafiły do klasy C lub D, a A+ do klasy G lub F. Pamiętajmy, że zmianie uległo jedynie oznaczanie, a nie jakość urządzenia - zapewnia stowarzyszenie producentów

Te same modele są tak samo wydajne, a na nowej etykiecie otrzymały jedynie zaktualizowaną niższą klasę energetyczną. Nie ma to żadnego wpływu na wydajność energetyczną - jest tak samo doskonała. Wybierając zatem wyroby z literą C, D lub E, mamy zagwarantowane znaczne oszczędności w budżecie domowym i korzyści dla środowiska.

Od listopada ubiegłego roku producenci załączali nową etykietę do urządzeń - zabieg ten miał na celu zapewnienie, aby w momencie zamiany etykiety na nową w sklepach, czyli od 1 marca 2021 r., każdy sprzedawca szybko przeprowadzić ten proces.

Zdjęcie Grafika wyjaśniająca przygotowana przez APPLiA / materiały prasowe

Nowe informacje na etykietach

Jakie nowości towarzyszą przeskalowaniu? Przede wszystkim nie w każdej kategorii będą modele w klasie A lub B. Ma to dać producentom impuls do dalszej innowacyjności. Zużycie energii nie zawsze będzie podawane w skali rocznej, ale np. na cykl prania. Na etykietach pojawią się kody QR, dzięki którym przy użyciu smartfona będziemy mogli sprawdzić interesujące nas szczegółowe parametry w bazie online. Na etykietach cechy danego urządzenia będą odzwierciedlać symbolicznie nowe piktogramy - np. obrazujące wydajność cyklu prania, pojemność, zużycie wody.. Na charakterystycznej naklejce znajdzie się ponadto istotna informacja o klasie hałasu od A do D.

