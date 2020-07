Naukowcy z NASA wykonali porównanie zmian pokrywy lodowej na Grenlandii i Antarktydzie na przestrzeni 16 lat. To porównanie było możliwe dzięki pomiarom satelitarnym.

Zdjęcie Porównanie zmian pokrywy lodowej Grenlandii z danych z satelitów ICESAT i ICESAT-2 / Credits - NASA /NASA

Zmiany klimatyczne są szczególnie widoczne w podbiegunowych obszarach Ziemi. Jednocześnie, te dwa regiony naszej planety nie są łatwo osiągalne i trudne do monitorowania za pomocą “przyziemnych" instrumentów czy technik. Dlatego też w tych dwóch regionach ważne są dane satelitarne.

Poniższe nagranie pochodzi z danych z misji ICESAT (2003-2010) oraz ICESAT-2 wystrzelonej w 2018 roku. Dane z tych dwóch satelitów pozwoliły na porównanie stanu pokrywy lodowej na przestrzeni 16 lat. W większości przypadków zauważalny jest wyraźny spadek pokrywy lodowej, znacznie przewyższający przyrost w niektórych regionach.

Rocznie obserwuje się dla Grenlandii około 200 gigaton lodu wpływającego do oceanów, co podnosi poziom wód o 2/3 milimetra. Z Antarktydy spływa około 180 gigaton lodu wodnego. Te niewielkie roczne przyrosty mają duży wpływ na morza i oceany w perspektywie kilku dekad - a co za tym idzie i na naszą cywilizację, której duża część jest ulokowana wzdłuż wybrzeży. Dlatego też stałe obserwacje satelitarne są ważne - w szczególności dla niedostępnych regionów, takich jak Grenlandia czy Antarktyda.