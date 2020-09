​Zmarł Bill Gates Senior

W wieku 94 lat zmarł William H. Gates Sr., znany jako Bill Gates Sr, ojciec Billa Gatesa, współzałożyciela Microsoftu.

Zdjęcie Bill Gates z ojcem, Williamem H. Gates Sr /AFP

"Będzie nam go brakowało bardziej, niż możemy teraz wyrazić. Odczuwamy żal, ale też wdzięczność. Odejście mojego taty nie było nieoczekiwane - miał 94 lata, a jego zdrowie pogarszało się - więc wszyscy mieliśmy dużo czasu, aby zastanowić się, jakie mamy szczęście, że mieliśmy tego niesamowitego mężczyznę w naszym życiu przez tyle lat. Nie jesteśmy sami w tych uczuciach. Mądrość, szczodrość, empatia i pokora mojego taty miały ogromny wpływ na ludzi na całym świecie" - napisał na swoim blogu Bill Gates.

Bill Gates Senior był amerykańskim prawnikiem, filantropem i przywódcą obywatelskim. Był założycielem firmy prawniczej Shidler McBroom & Gates - czytamy w Wikipedii.

"Mój tata również miał głęboki wpływ na moje życie. Kiedy byłem dzieckiem, nie był nakazowy ani dominujący, zawsze popychał mnie do próbowania rzeczy, których nienawidziłem lub nie sądziłem, że mogę zrobić (pływanie i piłka nożna). Jemu zawdzięczam niesamowitą etykę pracy. Był jednym z najciężej pracujących i najbardziej szanowanych prawników w Seattle, a także głównym przywódcą społecznym w naszym regionie" - opisał go we wzruszających słowach Bill Gates.