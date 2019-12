Złośliwe reklamy atakują głównie system Windows

Większość złośliwych reklam została zaprojektowana w taki sposób, aby infekować użytkowników systemu Windows – wynika z raportu udostępnionego przez firmę Devcon.

Zdjęcie Windows 10 /materiały prasowe

Raport Devcon zdradza, iż ponad 61% wszystkich kampanii odpowiedzialnych za infekowanie komputerów złośliwymi reklamami wycelowane jest w użytkowników korzystających z systemu operacyjnego Windows. Tego typu informacje pochodzą z analizy danych zebranych w okresie od 11 lipca do 22 listopada 2019 roku. Obejmowały one kampanie stworzone po to, aby przenieść użytkownika na złośliwe strony lub nakłonić go do pobrania złośliwego oprogramowania.

Kolejny na liście jest ChromeOS - 22% wszystkich złośliwych reklam było przeznaczonych właśnie dla tego systemu.

Zdjęcie Windows najczęściej atakowanym systemem / fot. Devcon / materiał zewnętrzny

Za dystrybucję złośliwych reklam odpowiedzialnych jest zaledwie trzech niezależnych dostawców generujących ogromny ruch w sieci.