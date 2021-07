Zlikwidowano nielegalną farmę kryptowalut – jej wielkość zaskakuje

Ukraińskie władze skonfiskowały w sumie ponad 5000 sztuk sprzętu elektronicznego, wykorzystywanego w procederze kopalnianym. Wśród urządzeń znalazły się karty graficzne, procesory, a także ogromna ilość konsol PlayStation 4. To właśnie te ostatnie wzbudziły największą sensację.

Do tej pory nie udowodniono bowiem faktycznej przydatności tego rodzaju sprzętu w kopaniu kryptowalut. Choć wiele źródeł wskazuje na faktyczną przydatność konsol w przypadku wydobycia wirtualnych pieniędzy, wykorzystywanie kart graficznych jest w tym przypadku o wiele bardziej wydajne. Wydajność obliczeniowa i przepustowość pamięci konsoli PlayStation 4 można potencjalnie zbliżyć do możliwości Radeona RX 580 - przynajmniej w przypadku wydobywania Ethereum.

Zdjęcie Nielegalna kopalnia / Służby Bezpieczeństwa Ukrainy / materiały prasowe

Może to oznaczać, że nielegalna kopalnia została założona w celach szybkiego zarobku, nie zaś dłuższej inwestycji. O zamiarach oszustów może także świadczyć nielegalne podpięcie do miejskiej sieci energetycznej. Według przecieków, to właśnie ten fakt przyczynił się do szybkiego wykrycia punktu wydobycia.