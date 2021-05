Złącze USB-C będzie szybsze

Uaktualnienie standardu USB typu C pozwoli zapewnić znaczne ulepszenie względem przesyłu danych i szybkości. Skok mocy dostarczany przez kabel również będzie zauważalny.

Grupa branżowa USB Implementers Forum ujawniła we wtorek nowe aktualizacje dla standardu USB typu C do wersji 2.1. Nowa opcja oznaczona jako Extended Power Range podnosi moc złącza do nawet 240W. Opcja rozszerzonego zakresu mocy sprawia, że z tej możliwości będzie mogło skorzystać więcej sprzętów - w ramach jednego standardu. To po raz kolejny pokazuje, że zmiana interfejsu i akcesoriów na USB typu C jest bardzo opłacalna.

Kable obsługujące moc na poziomie 240W będą miały dodatkowe wymagania, aby dostosować się do wspomnianego poziomu. Oficjalna certyfikacja i oznaczenia mają według USB-IF pozwolić użytkownikom na łatwiejszy oraz bardziej świadomy wybór opisywanych rozwiązań. Moc 240W wystarczy do obsługi większych monitorów, drukarek, laptopów do gier czy innych urządzeń.

Technologia, która pozostanie również na rynku to Thunderbolt od firmy Intel. Dzięki wykorzystaniu standardu USB 4 to rozwiązanie jest w stanie zapewnić prędkość przesyłania danych do 40 GB/s.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na pierwsze kompatybilne sprzęty.

