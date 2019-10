W najbliższy czwartek 10 października w ofercie sklepów sieci Biedronka pojawią się wyjątkowe urządzenia marki Hykker, dzięki którym skompletujemy domowy sprzęt do komputera. W efekcie na półkach znajdą się cztery produkty. O jakich modelach mowa, co potrafią i ile przyjdzie za nie zapłacić?

Zdjęcie Mysz bezprzewodowa Hykker /materiały prasowe

Mysz bezprzewodowa Hykker to akcesorium do pracy i zabawy przy komputerze. Wyposażono ją w pięć przycisków funkcyjnych, w tym przycisk zmiany rozdzielczości sensora myszy (regulowana rozdzielczość 800-1600 DPI). Myszka Hykker posiada także specjalny schowek na odbiornik USB i zasilana jest dwiema bateriami AAA, a wbudowany włącznik pozwala na wydłużenie czasu jej pracy. Myszka zmieści się nawet do małej kieszonki i można zabrać ją wszędzie.

Reklama

Mysz bezprzewodowa Hykker dostępna będzie w cenie 24,99 zł.

Głośniki stereo Hykker ze wzmacniaczem (dwa w zestawie), które również można podłączyć do komputera stacjonarnego lub laptopa, sprawdzą się do codziennego słuchania muzyki i relaksu. Zostały wykonane z trwałego tworzywa, posiadają możliwość regulacji głośności dźwięku, a dzięki płaskiej podstawie z łatwością i stabilnie można ustawić je na blacie biurka lub innych mebli. Głośniki wyróżniają się również kompaktowym rozmiarem, dzięki czemu zmieszczą się w każdym plecaku lub walizce.

Zdjęcie Głośniki stereo Hykker / materiały prasowe

Głośniki stereo Hykker oferowane będą w cenie 24,99 zł.

Klawiatura multimedialna Hykker została wykonana z czarnego, oferuje pełny układ klawiszy: 104 standardowe i 11 klawiszy funkcyjnych do obsługi multimediów oraz ułatwiających dostęp do narzędzi systemowych. Klawiatura posiada także wbudowane, rozkładane nóżki pozwalające na zmianę jej wysokości dla poprawy komfortu pracy.

Zdjęcie Klawiatura multimedialna Hykker / materiały prasowe

Klawiatura będzie oferowana również w cenie 24,99 zł.

Kolejnym produktem, który dostępny będzie w sklepach sieci Biedronka od czwartku 10 października będą nauszne słuchawki składane Hykker. Zamknięta konstrukcja z nausznikami wyściełanymi poduszkami izoluje od otoczenia i nie męczy uszu. Z kolei wbudowany mikrofon sprawdzi się podczas wideokonferencji bądź rozmów z bliskimi za pośrednictwem popularnych komunikatorów albo w trakcie gry. Co więcej, pałąk słuchawek można łatwo regulować, aby precyzyjnie dopasować go do kształtu głowy. Składana konstrukcja urządzenia ułatwia również jego transport w plecaku, torbie lub walizce.

Zdjęcie Nauszne słuchawki składane Hykker / materiały prasowe

Cena słuchawek składanych Hykker to 24,99 zł.

Od czwartku dostępny będzie również wszechstronny głośnik bezprzewodowy Hykker Sound Boost. Urządzenie to przenośny boombox o mocy 2x3 W, który wyróżnia się wzmocnioną obudową. Bezprzewodowo odtwarzania muzykę z urządzeń wyposażonych w moduł Bluetooth - zarówno z tabletów, smartfonów, odtwarzaczy mp3, jak i laptopów. Dzięki wbudowanym portom USB oraz na kartę miscroSD możliwe jest też puszczanie ulubionych utworów z zewnętrznych nośników pamięci.



Zdjęcie Hykker Sound Boost / materiały prasowe

Jego przedni panel w całości pokrywa srebrna maskownica głośników wykonana z tworzywa sztucznego. Dzięki dodatkowym bumperom okalającym obudowę, głośnik ma konstrukcję odporną na intensywne użytkowanie, a jego przenoszenie i użytkowanie ułatwia dodatkowa zawieszka. Równie ważne jest to co skrywa ten głośnik we wnętrzu, a są to dwa głośniki po 3 W z dodatkowymi membranami bass boost. Ponadto, urządzenie ma wbudowany akumulator Li-ion o pojemności 1200 mAh, zapewniający nieprzerwaną pracę urządzenia aż do 5 godzin przy jednym ładowaniu.



Hykker Sound Boost dostępny będzie w cenie 49.99 zł.

Urządzenia Hykker: myszka bezprzewodowa, głośniki ze wzmacniaczem, klawiatura multimedialna oraz słuchawki składane, a także głośnik bezprzewodowy, posiadają znak jednostki certyfikującej TÜV Rheinland, która zbadała je pod kątem wytrzymałości, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz poręczności.

Wymienione produkty marki Hykker znajdą się w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka w Polsce. Oferta ważna jest od 10 do 24 października br. lub do wyczerpania zapasów.