Zephyrus S GX502 - mniejszy, szybszy i lżejszy

Marka ASUS zaprezentowała wysokowydajny model laptopa Zephyrus S GX502.

Nowy laptop z rodziny ROG odziedziczył po swoich poprzednikach ducha innowacyjności. Urządzenie zostało wyposażone nowy procesor Intel Core i7 dziewiątej generacji, najnowocześniejszą kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX, a także ekran o wiodącej w branży częstotliwości odświeżania 240 Hz.

Wspomniany ekran gwarantuje wysoką precyzję wyświetlania barw do profesjonalnego tworzenia treści, a także zintegrowaniu przełącznika GPU pozwalającego na zmienianie trybów: Nvidia G-Sync do płynnej rozgrywki lub Optimus do nawet 8 godzin czasu pracy baterii.

Rozwiązanie Active Aerodynamic System (AAS) zwiększa przepływ powietrza w celu utrzymania wyższych częstotliwości taktowania niż jest to możliwe w przypadku smukłych i lekkich laptopów o konwencjonalnej konstrukcji.

Dzięki grubości wynoszącej jedynie 18,9 mm i wadze 1,99 kg Zephyrus S GX502 jest wystarczająco lekki, aby nosić go ze sobą przez cały dzień i na tyle kompaktowy, że z łatwością zmieści się w prawie każdej torbie.

ROG Zephyrus S GX502 jest dostępny w cenie od 8 999 zł.