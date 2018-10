Zendesk inwestuje w Polsce, firma kupiła Base

Krakowski startup Base rozpoczyna kolejny etap rozwoju jako część Zendeska, giganta na rynku obsługi klienta.

Zdjęcie Krakowskie biuro Base /materiały prasowe

Założone w 2009 roku Base zostało właśnie kupione przez amerykańską firmę Zendesk - sprzedaż przypieczętowała rozwój budowanego w Krakowie produktu Sales Force Automation (czyli narzędzia do zarządzania i automatyzacji sprzedaży). Transakcja pozwoli na dalszy rozwój.

Zendesk służy do budowania najlepszych doświadczeń klientów. Oferuje platformę do zarządzania obsługą klientów i angażowania ich w działania marek. Obejmuje m. in. support, komunikację - od tej tradycyjnej, telefonicznej, po kontakt w social-mediach, firmową bazę wiedzy, narzędzie do mierzenia satysfakcji i doświadczeń klientów. Firma jest liderem, jeśli chodzi o obsługę klienta - z aplikacji korzysta ponad 125 tys. firm w 160 krajach, od startupów po duże biznesy, m. in. Uber, Airbnb, Pinterest, a także jednostki samorządowe np. Stan Tennessee, obsługuje ponad 30 języków. Zendesk został założony w 2007 roku przez trzech Duńczyków, w 2009 firma przeniosła się do San Francisco, dziś jest notowana na giełdzie nowojorskiej i zatrudnia ponad 2000 osób w 15 krajach.

Pomysł na inwestycję w Polsce wziął się z tego, że, jak twierdzi założyciel i CEO Zendeska, Mikkel Svane, Base i Zendesk bardzo do siebie pasują. Obie firmy od początku przywiązują wagę do designu produktów, stawiają w centrum osobę, która ma korzystać z oprogramowania, jej wygodę i możliwość osiągania jak najlepszych wyników w pracy.

Zendesk planuje rozwijać krakowskie biuro, gdzie pracuje zespół R&D (zespół produktowo-technologiczny). W planach jest znaczne zwiększenie obecnego teamu inżynierów - wzmocnienie zespołu będzie potrzebne, by zmierzyć się z rosnącą skalą działania, a to oznacza rozwiązywanie coraz trudniejszych problemów, w coraz bardziej złożony sposób. Dla inżynierów połączenie sił z Zendeskiem to m. in. dostęp do networku światowej klasy inżynierów pracujących we wszystkich oddziałach firmy i wspólne kreowanie rozwiązań oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii. - Już po kilku pierwszych rozmowach zrozumieliśmy, że będziemy się mogli wiele od siebie nauczyć. Skala działania Base już wcześniej była duża i rozwiązywaliśmy trudne problemy. Teraz będziemy rosnąć jeszcze szybciej, wejdziemy na zupełnie nowy poziom wyzwań produktowych i technologicznych - mówi Mariusz Łusiak, który w Base pełnił funkcję VP of Engineering.

Base powstało w 2009 roku - założycielami firmy są Polacy: Bart Kiszala, Ela Madej, Paweł Niżnik i Agata Wierzbicka oraz Uzi Shmilovici. Pomysł na produkt narodził się, kiedy bezskutecznie szukali oprogramowania typu SFA (Sales Force Automation) dla prowadzonych przez siebie firm - software house i agencji interaktywnej. Rozczarowani tym, co było dostępne na rynku, postanowili ułatwić życie nie tylko sobie, ale i 30 milionom sprzedawców na świecie. Narzędzie, które ostatecznie udało im się wspólnie zbudować, upraszcza pracę i pozwala sprzedawać więcej. Integruje najważniejsze obszary składające się na proces sprzedaży - m.in. komunikację z klientami, klasyfikację leadów, raportowanie.

Do tej pory program najlepiej sprawdzał się dla małych i średnich zespołów sprzedawców, korzysta z niego ponad 7000 firm, a aplikacja mobilna Base jest w czołówce w swojej kategorii. Dzięki wsparciu Zendeska w niedalekiej przyszłości ma zostać dostosowany również do potrzeb dużych organizacji, a jego znaczenie na rynku ma wzrosnąć.