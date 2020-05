Od dziś popularna aplikacja do przechowywania zdjęć pozwoli udostępnić album ze zdjęciami każdej osobie lub grupie posiadającej konta Google.

Zdjęcie Google wprowadza zmiany do swojej aplikacji /123RF/PICSEL

Nowa opcja w Zdjęciach Google pozwoli na wybranie osób, które będą miały stały dostęp do naszych albumów. Wiąże się to z zarówno przeglądaniem, jak i możliwością pozwolenia na dodawanie i usuwanie zdjęć oraz materiałów w nich zawartych. Co ciekawe, w przypadku usunięcia konkretnej osoby, z albumu automatycznie znikną też zdjęcia przez nią dodane.

Reklama

Podobne rozwiązanie Google wprowadziło już pewien czas temu. Dotyczyło one możliwości rozsyłania paczek zdjęć konkretnym osobom, bez konieczności generowania osobnego linka.

Nowa funkcja ma zadebiutować u wszystkich użytkowników w ciągu najbliższego tygodnia.