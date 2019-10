Zdjęcia Alp sprzed stu lat dowodzą skali zmian klimatu w Europie

Sto lat temu, pod koniec lata 1919 roku, szwajcarski pilot i fotograf Walter Mittelholzer przeleciał nad najwyższym szczytem Alp, Mont Blanc i wykonał zdjęcia tamtejszego krajobrazu. Naukowcy z Uniwersytetu Dundee ze Szkocji postanowili przeprowadzić podobny lot. Porównanie nowych obrazów z ujęciami sprzed stu lat ujawniło skalę zmian klimatu jakie zaszły w Alpach.

Zdjęcie Lodowiec Mer de Glace w 1919 roku (po lewej) i 2019 r. Zdjęcie: Walter Mittelholzer, ETH Zürich-Bibliothek / Dr Kieran Baxter, University of Dundee /materiały prasowe

Samolot badawczy przeleciał nad Mont Blanc i robił zdjęcia tych samych miejsc, które zostały sfotografowane przez Mittelholzera. Jako punkty odniesienia dla naukowców stosowano szczyty i wierzchołki Alp. Naukowcy byli w stanie zaobserwować jak wielki jest obecnie zakres topnienia lodowca Mer de Glace na Mont Blanc i pobliskiego lodowca Bossons.

Skala utraty lodu jest bardzo widoczna. Dzięki temu, że zdjęcia są wykonane z tego samego punktu, można zobaczyć wyraźnie zmiany jakie zaszły w obrębie masywu Mont Blanc w ciągu ostatnich stu lat.

Eksperci ze Szkocji sądzą, że topnienie alpejskich lodowców przyspieszyło znacznie w ciągu ostatnich kilku dekad.



Zdjęcie Lodowiec Bossons Mont Blanc w 1919 roku (po lewej) i 2019 r. Zdjęcie: Walter Mittelholzer, ETH Zürich-Bibliothek / Dr Kieran Baxter, University of Dundee / materiały prasowe

Zmienność klimatu to jedno z podstawowych elementów przyrody. Doskonale widać to na przykładzie alpejskich lodowców, które obecnie są znacznie zredukowane w stosunku do tego jak wyglądały sto lat temu.