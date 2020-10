Zakup ARM przez NVIDIĘ może zostać zablokowany

Rząd Wielkiej Brytanii prawdopodobnie przygotowuje się do interwencji w sprawie zakupu ARM przez firmę NVIDIA. Bardzo możliwe, że sytuacja skończy się zablokowaniem przejęcia.

Jakiś czas temu do sieci przedostała się informacja, iż faktycznie NVIDIA przejęła ARM i zapłaciła za brytyjską firmę ogromne pieniądze. Wygląda jednak na to, że do interwencji w tej sprawie przygotowuje się rząd Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że Brytyjczycy mogliby nawet zablokować całą transakcję. Argumenty związane z przejęciem to między innymi obawa związana z suwerennością kraju oraz jego rozwojem technologicznym. ARM przez lata był niezależną marką, dopóki nie został przejęty przez japońską grupę SoftBank w 2016 roku. ARM jest jednak flagowym "produktem" Brytyjczyków, tak więc nie dziwne, iż całą sytuacją zainteresował się rząd.

NVIDIA obiecała po przejęciu utrzymać status quo, jeśli chodzi o model biznesowy ARM. Firma zobowiązała się nawet do przekształcenia Wielkiej Brytanii w główne centrum badań oraz rozwoju sztucznej inteligencji, co może nie tylko pomóc wzmocnić gospodarkę, ale również prestiż samego regionu.

Sprawa póki co pozostaje dynamiczna.