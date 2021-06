Zaćmienie Słońca w Polsce - wszystko, co trzeba wiedzieć

Nad Polską 10 czerwca będziemy mogli zaobserwować częściowe zaćmienie Słońca. W jakich godzinach można spodziewać się zaćmienia? Czego potrzebujemy, aby zobaczyć to zjawisko? Na co uważać podczas zaćmienia Słońca? Odpowiadamy na te pytania.

Zdjęcie ilustracyjne

Częściowe zaćmienie Słońca, które będzie można obserwować w naszym kraju 10 czerwca, będzie to pierwsze tego typu zjawisko od sześciu lat. Jeśli warunki pogodowe dopiszą, zainteresowani oglądną je na obszarze całego kraju. Zaćmienie Słońca powstaje, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią i tym samym przysłoni światło słoneczne. Częściowe zaćmienie Słońca będzie można obserwować w większości Europy i Azji.

Zaćmienie Słońca - kiedy można je obejrzeć w Polsce?

Zjawisko rozpocznie się rozpocznie się ok. 11:38 na północnym-zachodzie kraju, a skończy tuż przed 14:00 na południowym wschodzie. Maksimum - w zależności od regionu - przypadnie między godziną 12:45 a 13:00.

Największa faza będzie widoczna w północnej Polsce (np. Gdańsk). Z kolei w południowej części część Słońca zakryta przez Księżyc będzie najmniejsza, tak będzie na przykład w Krakowie.



Niestety, zaćmienie 10 czerwca nie będzie w Europie widowiskiem tak spektakularnym, jakbyśmy chcieli. Księżyc zasłoni około jednej czwartej tarczy Słońca - "gołe oko" raczej nie wystarczy do obserwacji, zatem aby dostrzec zmiany, będziemy potrzebowali dodatkowych rozwiązań.

.

Jak oglądać zaćmienie Słońca?

Konieczne jest osłabienie światła, ponieważ tylko fragment tarczy słonecznej pozostaje "zakryty", zatem blask nadal skutecznie utrudnia widoczność. Jak to zrobić? Metoda typowo domowa to skorzystanie z zadymionej szybki lub płyty CD. Lepszym pomysłem będzie zakup specjalnych okularów do obserwacji zaćmień (najtańsze kosztują około 10 złotych). Bardziej kosztowne rozwiązanie to rzutowanie obrazu Słońca z teleskopu np. na białą kartkę.

Naukowcy przestrzegają, aby nie przesadzać z długością wpatrywania się w Słońce, a także aby pod żadnym pozorem nie korzystać bezpośrednio z lornetek, lunet lub innych urządzeń - to może uszkodzić wzrok.



"Pierścień ognia" - pełne zaćmienie Słońca z 2011 roku

Mieszkańcy Kanady, Rosji i Grenlandii będą mogli oglądać jeszcze bardziej niezwykłe zjawisko, czyli pierścieniowe zaćmienie Słońca. Objawia się ono "pierścieniem ognia", który powstaje, gdy Księżyc całkowicie przesłoni tarczę słoneczną.



Kiedy będzie następne zaćmienie?

Kiedy będzie oglądać następne zaćmienie Słońca?

Kolejne częściowe zaćmienie Słońca w Polsce będzie można oglądać 25 października 2022 r. Co ciekawe, w naszym kraju ostatnie zaćmienie całkowite było widoczne w 1954 roku (w okolicach Suwałk). Następne zaćmienie całkowite będzie widoczne dopiero w 2075 roku.

Mapa przedstawiająca częściowe zaćmienie Słońca w Polsce: