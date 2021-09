Zabawkowy Aston Martin droższy od prawdziwego samochodu

Smartfony Nowy smartfon Bonda - co wybrał 007? Niektórzy mogą być zaskoczeni

Korzystając z okazji zbliżającej się premiery nowego filmu o przygodach słynnego superszpiega Jamesa Bonda, pewna brytyjska firma postanowiła zaprezentować niecodzienną zabawkę. Mowa tu o replice kultowego Astona Martina DB5 - pojazdu, który towarzyszył agentowi 007 od początku jego filmowej kariery. W samym modelu nie byłoby nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że jest on niewiele mniejszy od prawdziwego samochodu, a przy tym kosztuje ponad 400 000 złotych.

Produkowany od 1963 roku Aston Martin DB5 był pierwszym słynnym samochodem Jamesa Bonda. Jego futurystyczna wersja, pełna gadżetów oraz dodatkowego wyposażenia, na zawsze trafiła do kanonu popkultury, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych samochodów w historii kinematografii. Wyprodukowana przez The Little Car Company replika bez wątpienia najbliżej oddaje ducha tego niesamowitego modelu.

Reklama

Napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 21,5 koni mechanicznych model, rozpędza się nawet do 70 km/h. Przy tym wszystkim jest wystarczająco mały, by ze spokojem trzymać go w niewielkiej dobudówce obok domu. Firma dołożyła wszelkich starań, by w jak najwierniejszym stopniu odwzorowywał on kultowy pojazd agenta 007. W tym celu oryginalny DB5 został zeskanowany w technice trójwymiarowej, a następnie przeniesiony na fizyczny szablon. Jedyną istotną różnicą stanowi tu brak dachu, co ma umożliwić łatwe wsiadanie i wysiadanie większym osobom. Pojazd posiada w pełni sprawne wskaźniki na desce rozdzielczej, działające światła, cyfrowe tablice rejestracyjne, a także system zasłony dymnej czy słynne wysuwane zza reflektorów działka Gatlinga.

Zdjęcie The Little Car Company / materiały prasowe

Choć wszystko to nie brzmi do końca jak opis zabawki, to jednak The Little Car Company kieruje swoją ofertę specjalnie pod kątem młodszych osób. Pomimo swoich możliwości, zabawkowy Aston Martin posiada specjalne blokady mechaniczne umożliwiające ograniczenie wspomnianej mocy oraz prędkości maksymalnej. Pojazd nie jest także dopuszczony do ruchu, jednakże oferta kupna obejmuje dodatkowo pakiet aktywności na specjalnie przygotowanych obiektach. Wszystko to w cenie wynoszącej 90 000 funtów, a więc w przeliczeniu ok. 400 000 złotych. Zainteresowani?

Co ciekawe replika słynnego Astona Jamesa Bonda, to nie jedyne tego rodzaju pojazdy, jakimi dysponuje firma The Little Car Company. Na stronie producenta można znaleźć wiele innych kultowych modeli, takich jak Ferrari Testa Rossa J czy Bugatti Baby II.