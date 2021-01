Grappling Gun to znane z wielu filmów oraz gier urządzenie łączące funkcjonalność haka z wyciągarką. Choć do tej pory stworzenie podobnego mechanizmu mogło wydawać szalenie trudnym zadaniem, coraz więcej domorosłych inżynierów podejmuje się jego wykonania.

Jednym ze wspomnianych wynalazców jest użytkownik określający się mianem "JT". Właściciel popularnego kanału na platformie YouTube o nazwie "Built IRL" postanowił przenieść wizję fantastycznego wynalazku z gier oraz filmów do rzeczywistości.

Grappling Gun to nic innego jak specjalne urządzenie łączące możliwości specjalnej wyrzutni uzbrojonej w hak z silną wyciągarką zdolną podnieść człowieka. Z podobnego rozwiązania korzystał m.in. Batman czy Rico Rodriguez - bohater serii gier Just Cause. Maszyna umożliwia postaciom szybkie przedostanie się na dachy budynków, lub przeskoczenie nad przepaściami.

Realny odpowiednik skonstruowany przez youtubera jest wykonanym ze specjalnie wzmocnionych kompozytów rękawem, wyposażonym w wyrzutnie linki. Do całego urządzenia jest dołączony specjalny silnik obrotowy, umożliwiający podniesienie dorosłej osobę nad ziemię.

Na swoim filmie, "JT" pokazuje pierwsze testy urządzenia i udowadnia jak bardzo zbliżony jest jego wynalazek, do tego, co mogliśmy do tej pory oglądać na ekranach telewizorów i monitorów.

Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda prawdziwy Grappling Gun, odsyłamy do materiału poniżej.