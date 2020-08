Youtuber stworzył odrzutowy kajak

Silniki odrzutowe mogliśmy już widzieć w wielu pojazdach. Począwszy od samolotów przez samochody, a na rowerach kończąc. Nikt do tej pory nie wpadł jednak na pomysł by zamontować je w kajaku. Do teraz.

Zdjęcie Odrzutowy kajak? Dlaczego nie? /YouTube

Pewien youtuber o nicku Hacksmith postanowił uzewnętrznić swój szalony pomysł i zbudował najszybszy na świecie kajak. Urządzenie jest napędzane nie jednym, a dwoma silnikami odrzutowymi i poza tym, że jest szalenie szybki, jest także ekstremalnie głośny.

Sam projekt wymagał nie tylko dużych umiejętności, ale także pochłonął sporą ilość czasu. Począwszy od zaprojektowania mocowania silników oraz zintegrowanego układu sterowania, aż po zwalczenie samych utrudnień związanych z dużym przechyłem kajaka.

Pomimo problemów, ostatecznie kajak spełnił swoją rolę. Ważąca zaledwie 143 funtów, niewielka, odrzutowa łódka powoduje hałas na równi z niewielkim samolotem.

Poniżej film przedstawiający projekt. Zdecydowanie zachęcamy do jego obejrzenia.