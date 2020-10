YouTube wreszcie pozwoli ustawić domyślną jakość wideo

Popularna platforma wideo dodała wyczekiwaną funkcję. Od dziś będzie można ustawić domyślną jakość odtwarzanych materiałów.

Zdjęcie YouTube z nową funkcją /123RF/PICSEL

Do tej pory YouTube samodzielnie dostosował jakość odtwarzanych filmów do wykrytej prędkości Internetu jakim dysponował użytkownik. Jak się jednak okazuje rozwiązanie to, choć wygodne i sensowne, nie każdemu przypadło do gustu. Wszystko dlatego, że czasem serwis na siłę przestawiał rozdzielczość wideo, niezależnie od upodobań widza.

Na szczęście to koniec. Wszystko wskazuje, że aplikacja mobilna YouTube otrzymała nową funkcję, umożliwiającą użytkownikom możliwość wyboru domyślnego ustawienia jakości wideo. Platforma zmienia jednak nazewnictwo rozdzielczości i rezygnuje z dobrze znanych trybów wyświetlania podpisanych jako 480, 720, 1080 itd.

Od teraz użytkownik będzie miał do dyspozycji opcję "oszczędzania danych" lub "wyższej jakości obrazu". W zależności od wybranego pakietu, rozdzielczość materiałów będzie automatycznie dopasować rozdzielczość z zakresu od 144 pikseli do nawet 4K.

Wciąż także będzie możliwość wybrania ustawień automatycznie dostosowujących się do naszego połączenia. Wtedy korzystając z np. danych komórkowych, YouTube automatycznie ustawi odtwarzane filmy lub przesyłanie strumieniowe na tryb "oszczędzania danych".