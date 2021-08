YouTube wprowadza zmiany w wyszukiwarce

Serwis planuje wykorzystać znaczniki rozdziałów i udostępnić je w wyszukiwarce. Oznacza to, że szukając konkretnego hasła nie będziemy skazani na oglądanie całego materiału. Strona automatycznie wyświetli nam odpowiednie rozdziały, nawiązujące do wyszukiwanego fragmentu. Rozwiązanie to, nie tylko powinno zaoszczędzić nasz czas, ale także wpłynąć na lepsze pozycjonowanie niektórych, dłuższych filmów.

To jednak nie wszystkie zmiany. YouTube planuje także wprowadzenie podglądu na wyniki wyszukiwania w aplikacji mobilnej. Dzięki temu będzie można zobaczyć krótki fragment materiału, przed jego otwarciem. Rozwiązanie to jest dobrze znane z desktopowej wersji serwisu.

Reklama

Co ciekawe, sama wyszukiwarka ma także wspierać większą ilość języków, pozwalając na jeszcze dokładniejsze przeszukiwanie udostępnionych treści.

Obecnie nie wiadomo kiedy wspomniane funkcje trafią do użytkowników. Prawdopodobnie stanie się to przy okazji najbliższej aktualizacji.

Oglądaj najnowsze promocje i planuj zakupy z ding.pl