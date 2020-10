Popularny serwis wideo rzuca rękawice Amazonowi i chce stworzyć swoją własną sieć zakupową.

YouTube niedawno przeprowadził dosyć istotne zmiany dotyczące wyświetlania reklam i sposobu w jaki twórcy mogą na nich zarabiać. Mowa tu przede wszystkim o możliwości dzielenia się w materiałach wideo hiperlinkami, które przenoszą widza do sklepu w celu kupna konkretnego produktu.

To właśnie na tym chce obecnie skupić się platforma wideo. Jak donosi agencja Bloomberga, YouTube najwyraźniej chce rzucić wyzwanie Amazonowi, tworząc zupełnie nową platformę zakupową. To właśnie do niej - nie zaś do innych sklepów jak np. Amazon, miałyby przenosić wspomniane linki. Dałoby to twórcom możliwość umieszczenia na liście produktów, które można kupić za pośrednictwem filmów na YouTube.



Taki system mógłby umożliwić twórcom treści, stały podgląd na dane sprzedażowe w swoich filmach. Statystyki mogłyby jasno wskazywać jak radzą sobie te produkty pod względem sprzedaży, co z kolei może pozwolić im na precyzyjne określenie, które z nich wymagają szerszej reklamy.

Na obecną chwilę nie wiadomo, kiedy YouTube wprowadzi plan w życie.