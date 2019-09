Jakiś czas temu YouTube zdecydował się wprowadzić zmiany w weryfikacjach kanałów. Teraz, pod naporem krytyki wycofuje się z pomysłu i przeprasza twórców.

Zdjęcie YouTube wycofuje się ze zmian /123RF/PICSEL

Zmiany na popularnym serwisie miały oznaczać zaostrzenie przepisów dotyczących przyznawania statusu użytkownika zweryfikowanego. Dzięki ich wprowadzeniu, użytkownicy mieli w szybszym i łatwiejszym stopniu wyszukiwać oryginalne kanały i odróżniać je od fałszywych, jedynie żerujących na popularności tych pierwszych. Kanały na nowo zweryfikowane miały otrzymać nowy wygląd strony oraz utracić dobrze znaną "plakietkę" na rzecz zupełnie odświeżonej odznaki.

Pomysł ten delikatnie mówiąc nie do końca spodobał się twórcom filmów. Społeczność zareagowała negatywnie na ogłoszone zmiany, czego dała upust w wielu nowo powstałych materiałach. Wśród argumentów opowiadających się przeciwko najczęściej powtarzał się ten dotyczący ograniczeń dla mniejszych autorów. Nowa weryfikacja miała dotyczyć przede wszystkim popularnych ludzi z dużą ilością subskrybentów. Zniknąć też miała "prestiżowa" plakietka o którą mogli ubiegać się wszyscy twórcy posiadający powyżej 100 tys. obserwujących.

YouTube zrozumiał swój błąd i natychmiast wydał stosowne oświadczenie wycofując się przy tym z większości zapowiadanych zmian. Co więcej - sama Susan Wojcicki - CEO serwisu przeprosiła użytkowników i poinformowała, że założenia usprawnień nie do końca trafiły w sedno. Obiecała, że dokładniejsza weryfikacja owszem, będzie miała miejsce, jednak nie będzie się ograniczać jedynie do popularnych twórców. Również plakietka będzie nadal dostępna dla kanałów spełniających dotychczasowe normy.

Zmiany mają zostać wprowadzone już w przyszłym roku.