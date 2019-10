YouTube pokazał zwiastun swojego interaktywnego filmu

A Heist with Markiplier to interaktywny film stworzony na zlecenie YouTube. W internecie zadebiutował jego pierwszy trailer.

Zdjęcie Heist with Markiplier / YouTube /materiał zewnętrzny

Modę na interaktywne filmy zapoczątkował jakiś czas temu portal Netflix wraz z serialem Black Mirror: Bandersnatch. Możliwość podejmowania wyborów przez widzów okazało się sukcesem na dużą skale. Nic zatem dziwnego, że także YouTube postanowił spróbować swoich sił w podobnym przedsięwzięciu.

Reklama

Heist with Markiplier to film opowiadający o włamywaczu. Większość materiału została nakręcona z tzw. pierwszej osoby, a więc pozwalającej wcielić się widzom bezpośrednio w bohatera. Według serwisu YouTube film będzie posiadał aż 31 możliwych zakończeń, a na całość materiału przypada niemal 61 osobnych filmów.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz gdy tytułowy Markiplier (Mark Edward Fischbach) bierze udział w takim projekcie. Jakiś czas temu stworzył on oddzielne, interaktywne dzieło. Zawierało ono jednak jedynie 10 różnych zakończeń.

Heist with Markiplier zadebiutuje już 30 października. Zainteresowanych odsyłamy do poniższego trailera.