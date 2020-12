YouTube i Gmail to usługi Google, które w poniedziałek po godzinie 12:00 przestały działać prawidłowo na terenie całej Europy - wynika ze zgłoszeń internautów oraz informacji w serwisie Downdetector.com. Problemy dotyczą wielu usług Google. Przed godzin 14:00 YouTube i inne usługi Google wróciły do sieci, należy jednak zakładać, że mogą pojawić się jeszcze pewne problemy.

Zdjęcie YouTube w poniedziałek 14 grudnia po 12:00 przestał działać prawidłowo /123RF/PICSEL

Problemy pojawiły się po godzinie 12:00 - po wejściu na stronę Youtube.com otrzymujemy komunikat "Something went wrong" i ilustrację małpki z młotkiem. Wersja mobilna ma również problemy - nie odświeża się i nie pokazuje filmów.



Podobne problemy możemy mieć podczas korzystania z poczty Gmail - pomimo prób odświeżenia skrzynki, nie zobaczymy w niej nowych maili.



Raptem cztery dni temu Facebook musiał zmierzyć się z wielką awarią komunikatora Messenger - trwała ona kilka godzin ( Więcej informacji).



Użytkownicy twierdzą, że problemy dotyczą również Map Google (informacji o korkach i sytuacji na drogach w czasie rzeczywistym), Kalendarza Google, usługi grania w chmurze o nazwie Stadia i dysku Google.



Problemy dotyczą również innych usług Google, w tym m.in. popularnych w trakcie pandemii Google Classroom oraz narzędzi do pracy zdalnej. Możliwe, że skala awarii nie objęła każdego użytkownika oraz platformy Google, ale jej skala jest duża.



Zdjęcie Skala awarii serwisu YouTube na godzinę 13:30. Fot. Downdetector.com / INTERIA.PL

Przed godziną 14:00 usługi Google powoli zaczęły wracać do internetu, możliwe jednak, że użytkownicy będą mieli problemy z ich prawidłowym działaniem. Warto sprawdzić, czy wszystkie wykonywane czynności zostały prawidłowo zapisane.