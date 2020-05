Popularny serwis wideo wprowadza spore zmiany w swojej aplikacji na urządzenia mobilne. Dotyczą one przede wszystkim interfejsu poszczególnych sekcji.

Zdjęcie YouTube z nową stroną /123RF/PICSEL

Zmiany, które wprowadził YouTube, mają na celu zachęcić użytkowników do oglądania kolejnych treści, a przy tym ograniczyć ilość zbędnych informacji, mogących znudzić odwiedzających.

Zamiast komentarzy wymagających przewijania na sam dół, informacje zwrotne znajdują się teraz pod paskiem kanału z opcjami subskrypcji i powiadomień. W tej sekcji znajdują się także wpisy oceniane najwyżej - stuknięcie w panel wyświetla ich pełną listę.

Zmian doczekały się także "miniatury" w sekcjach "polecane" i "następne", które zostały powiększone by dopasować się do szerokości ekranu. Szczegóły danego filmu są teraz wyświetlane poniżej, zamiast po prawej stronie, i zawierają ikonę awatara kanału. Choć ogranicza to częściowo listę wyświetlanych materiałów, to jak twierdz YouTube - jest bardziej przejrzyste dla użytkownika.

Na sam koniec warto wspomnieć o nowych możliwościach przesyłanych przez twórców kanału. Od teraz każdy autor może zamieścić ankiety, specjalne mixy, czy dobrze znane z Facebooka, krótkie "relacje".

Większość osób korzystających z YouTube’a na urządzeniach mobilnych powinna wiedzieć już wspomniane zmiany.