Jak donoszą Wirtualne Media, Google może szukać nowego sposobu na potwierdzenie wieku użytkowników. Sytuacja będzie dotyczyła rynku europejskiego - czytamy w serwisie Wirtualne Media.

Zdjęcie YouTube będzie sprawdzał wiek użytkowników /123RF/PICSEL

Google zapowiada zmiany związane z dostępnością treści dla dorosłych - jak donosi portal Wirtualne Media, na terenie Europy niektóre osoby mogą zostać poproszone o przedstawienie dowodu osobistego lub skanu karty kredytowej. Wszystko to po to, aby potwierdzić tożsamość, tym samym odblokowując dostęp do filmów.

Google w ten sposób chce zapewnić dostęp materiałów w bezpieczny sposób. Wiek podany na koncie użytkownika będzie musiał wynosić 18 lat, aby obejrzeć konkretny materiał, jednak tego typu funkcja zapewne będzie wymagała dodatkowej autoryzacji ze strony użytkownika.

Google testuje również algorytmy, które pozwolą platformie automatycznie nakładać ograniczenia na filmy, aby przyspieszyć cały proces. Widzowie próbujący obejrzeć treści z ograniczeniem wiekowym osadzone na innych stronach, będą musiały uprzednio potwierdzić swój wiek na YouTube.

Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca audiowizualnych usług medialnych wejdzie w życie w najbliższych miesiącach. To w ramach tych praw giganci internetowi będą musieli dokładniej sprawdzać tożsamość widzów.