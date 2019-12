YouTube zaostrza swoje zasady dotyczące materiałów publikowanych na platformie przez użytkowników. Od teraz twórcy będą musieli się bardziej pilnować.

Zdjęcie YouTube zaostrza regulamin /123RF/PICSEL

YouTube w nowym regulaminie zabrania tworzenia treści, które atakują inne osoby na podstawie ich atrybutów - na przykład rady, płci czy wybranych cech fizycznych. Platforma nie pozwoli takżę na treści, które posiadają ukryte groźby, a także symulują przemoc. Zmiany zostaną zastosowane nie tylko do materiałów wideo, ale również do komentarzy znajdujących się pod filmami. Co ciekawe, YouTube rozszerza regulamin także o swoich partnerów, urzędników publicznych oraz twórców sponsorowanych przez samą platformę.

Zmiany w przepisach będą mocniej egzekwowane na przestrzeni nadchodzących miesięcy.