Yanosik z nową funkcją - ma pomóc w uniknięciu kar i mandatów

Od teraz o wszystkich istotnych kwestiach związanych z pandemią COVID-19 dowiesz się jeszcze przed opuszczeniem samochodu. Pomoże Ci w tym aplikacja Yanosik i jej nowa funkcja.

Zdjęcie Nowa funkcja w aplikacji /materiały prasowe

Yanosik już od kilku lat dba o bezpieczeństwo na drogach. Kierowcy korzystający z aplikacji oraz urządzeń tej marki w trakcie podróży informowani są bowiem nie tylko o fotoradarach i kontrolach policji, ale też o różnego rodzaju zagrożeniach - wypadkach, remontach czy utrudnieniach na drodze. Firma Neptis, twórca Yanosika, postanowiła jednak pójść o krok dalej i chronić podróżujących także po opuszczeniu auta.

- Pandemia COVID-19 stanowi zagrożenie dla wszystkich - także dla kierowców. Mamy świadomość, że wielu z nich spędza w trasie wiele godzin i pokonuje setki kilometrów. Wówczas skupiają się oni na drodze i bezpiecznym dotarciu do celu, a nie na doniesieniach dotyczących koronawirusa. Nie oznacza to jednak, że nie są to dla nich ważne informacje. Wręcz przeciwnie, kierowcy podróżując po całej Polsce są jeszcze bardziej narażeni na kontakt z osobami chorymi, a także sami, często nieświadomie, mogą zarażać innych. Ważne więc, aby wiedzieli o istniejących obostrzeniach i stosowali się do nich - mówi Paweł Bahyrycz z firmy Yanosik.

Dlatego też, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo kierowców, twórcy aplikacji Yanosik zdecydowali się wprowadzić do niej nową funkcję. - Jako firma działająca w branży nowych technologii dysponujemy narzędziami, które pozwalają nam na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Miesięcznie z naszej aplikacji korzysta bowiem ponad 2 mln Polaków. Czujemy się więc na swój sposób zobowiązani do wykorzystania potencjału naszej aplikacji do walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kraju. Chcemy, aby know how, które wypracowaliśmy, mogło teraz przysłużyć się nie tylko poprawie bezpieczeństwa na drogach, ale także poza nimi - dodaje Bahyrycz.

Nową funkcją, która ma pomóc w zwiększaniu świadomości kierowców o sytuacji epidemicznej, jest informowanie kierujących pojazdami o wjeździe do konkretnej strefy (zielonej, żółtej lub czerwonej) oraz obowiązujących w niej obostrzeniach.

- Mamy świadomość, że obecnie cała Polska objęta jest czerwoną strefą, a co za tym idzie - wszędzie w kraju obostrzenia są te same. Nie oznacza to jednak, że nie warto o nich przypominać kierowcom. Dzięki naszej aplikacji kierujący pojazdami zostaną poinformowani np. o godzinach dla seniorów czy obowiązku noszenia maseczki. Jesteśmy przekonani, że niejeden kierowca, wsiadając do auta i odpalając naszą aplikację, przypomni sobie, że zapomniał zabrać z domu maseczkę lub, że musi się pospieszyć z zakupami, bo za chwilę sklepy będą otwarte wyłącznie dla osób starszych - zauważa Bahyrycz.

Przypomnijmy, że Yanosik, jako marka odpowiedzialna społecznie, już na samym początku pandemii podjęła kroki mające na celu wsparcie użytkowników w zakresie ochrony zdrowia. W marcu 2020 roku w aplikacji wprowadzona została funkcja wyszukiwania najbliższych szpitali zakaźnych.

Ponadto, w aplikacji przy szpitalach dedykowanych dla pacjentów z COVID-19 utworzone zostały specjalne POI. Po ich dotknięciu, użytkownikowi wyświetlą się wszystkie istotne informacje związane z zakażeniem koronawirusem: możliwe objawy, numer infolinii NFZ oraz porady dotyczące bezpiecznego zachowania w dobie pandemii.

Funkcja polegająca na informowaniu o wjeździe do konkretnych stref oraz obowiązujących obostrzeniach została dodana do ostatniej aktualizacji aplikacji i dostępna jest dla użytkowników systemu Android oraz iOS.