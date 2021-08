Xiaomi żegna się ze swoją kultową nazwą - co ją zastąpi?

Przykładem na nadejście zmian miał być niedawno zaprezentowany smartfon Xiaomi Mix 4. Brak standardowego brandingu "Mi" nie uszło uwadze co bardziej uważnym fanom chińskiego producenta. Jak wynika z oficjalnego oświadczenia , zaprezentowanego na forum XDA Developers - firma chce całkowicie uprościć nazewnictwo swoich nadchodzących urządzeń, a także ujednolicić nazwy swoich produktów na całym świecie.

Oznacza to naprawdę dużą zmianę, zarówno dla firmy Xiaomi, jak i jej klientów. Chińskie przedsiębiorstwo utożsamia się z marką "Mi" od samego początku. Dotyczy ona nie tylko smartfonów ale także innych urządzeń, oficjalnych sklepów, a nawet aplikacji mobilnych. Także wyczekiwany flagowiec Xiaomi Mi 12, zapewne nie będzie już dostępny pod tą nazwą. Przecieki sugerują, że trafi on do sprzedaży, jako Xiaomi 12. Co ciekawe, na chińskim rynku zadebiutowało już kilka nowych produktów, bez oznaczenia "Mi".

Wspomniany rebranding ma dotyczyć wyłącznie nadchodzących urządzeń. Oznacza to, że obecni właściciele np. smartfonów Xiaomi Mi 10, wciąż będą mogli go tak oficjalnie nazywać.

