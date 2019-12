Xiaomi zaprezentowało inteligentne łóżko

Z elementów wchodzących w infrastrukturę inteligentnego domu poznaliśmy już pralki, odkurzacze, lodówki czy telewizory. Chińska marka Xiaomi poszła jedna o krok dalej i postanowiła stworzyć inteligentne… łóżko.

Zdjęcie 8H Milan smart electric bed /materiały prasowe

Oficjalnie nazywa się ono "8H Milan smart electric bed". Jego konstrukcja została wyposażona w dwusilnikowy mechanizm umożliwiający niezależną kontrolę nad zarówno dolną jak i górną częścią zintegrowanego materaca. Dzięki temu łóżko można odchylić w dwóch miejscach pod żądanym kątem, aby zapewnić większy komfort i relaks podczas odpoczynku, czytania, oglądania filmów lub spania.

Górną część można regulować w zakresie od 0 do 60 stopni, a dolną można wygiąć pod kątem do 30 stopni. Domyślnie użytkownicy będą mieli do wyboru 5 trybów ustawień: tryb płaski do snu, tryb uniemożliwiający chrapanie, tryb do czytania, tryb do oglądania TV, a nawet tajemniczo brzmiący tryb nieważkości.

Wszystkim będziemy mogli sterować za pomocą przycisków lub głosu.

Całość została wykonana z wysoko-wytrzymałego włókna szklanego oraz metalu. Główna rama jest w stanie unieść ciężar dochodzący do nawet 1000 kg. Ogólna żywotność mebla została określona na 10 lat.

Cena inteligentnego łóżka Xiaomi została ustalona na 285 dolarów. Urządzenie będzie można nabyć w przedsprzedaży już 3 grudnia tego roku.