Xiaomi oficjalnie zapowiedziało komputer RedmiBook, którego premiera odbędzie się już 21 października bieżącego roku. Urządzenie zostanie wyposażone w procesor od AMD.

W przeciwieństwie do wprowadzonych parę miesięcy temu na rynek komputerów, Xiaomi zmienia nieco taktykę - tym razem firma postanowiła postawić na procesory od amerykańskiego AMD zamiast korzystać z usług Intela. Układy Ryzen są niesamowitą konkurencją dla cipów "niebieskich" oferując lepszy stosunek jakości do ceny.

Co prawda Xiaomi nie ujawniło żadnych konkretów dotyczących swoich nowych komputerów, jednak można spodziewać się, iż będą one bardzo atrakcyjnie wycenione. Raport pochodzący z chińskich źródeł zdradza jednak, iż w tym wypadku będziemy mieć do czynienia z układem Ryzen 5 3550H.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalną premierę sprzętu oraz informacje na temat tego czy nowe komputery RedmiBook będą dostępne także w polskiej dystrybucji.