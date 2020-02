Xiaomi Smoovie wykryje ukrytą kamerę

W obecnych czasach nasza prywatność została wystawiona na ciężką próbę. W erze minimalizacji technologii, nigdy nie możemy być pewni czy w danym momencie nie jesteśmy nagrywani lub śledzeni. Na szczęście z pomocą przyszło Xiaomi wraz z nowym urządzeniem Smoovie.

Zdjęcie Xiaomi Smoovie /materiały prasowe

Smoovie to nic innego jak niewielki detektor podczerwieni. Urządzenie posiada wbudowany układ czujników, które w przypadku wykrycia ukrytych kamer poinformuje nas o tym czerwonymi diodami LED. W celu sprawdzenia podejrzanego miejsca, wystarczy przytrzymać jeden z przycisków by przejść do trybu skanowania, a następnie zbliżyć oko do specjalnego "celownika".

Do działania sprzęt wykorzystuje litową baterię o pojemności 230 mAh, która według zapewnień producenta wytrzymuje do 24 godzin pracy. Na plus zasługują też drobne rozmiary urządzenia.

Niewielka waga oraz wbudowany czujnik drgań 3D umożliwia także skorzystanie z Smoovie jako np. breloczka antykradzieżowego. W przypadku wykrycia niestandardowego ruchu, urządzenie wyda z siebie alarm ostrzegający.

Detektor podczerwieni Smoovie kosztuje 14 USD. Na obecną chwilę nie wiadomo kiedy urządzenie będzie dostępne w Polsce.