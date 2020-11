Xiaomi zaprezentowało kolejną, tanią przystawkę do telewizora – model Mi Box 4S Pro. Urządzenie pozwala między innymi na obsługę wysokich rozdzielczości.

Zdjęcie Xiaomi Mi TV Box 4S Pro /materiały prasowe

Xiaomi Mi TV Box 4S Pro to przystawka, która bazuje na poprzedniej generacji sprzętu o tej samej nazwie, jednak wprowadza do niego kilka ulepszeń. W tym przypadku producent zdecydował się na dodanie złącza HDMI typu 2.1. W tym przypadku Mi TV Box 4S Pro jest w stanie obsługiwać materiały wideo o rozdzielczości nawet 8K. Pamięć wewnętrzna przeznaczona dla użytkownika będzie wahała się w zależności od wariantu - od 8 do 16 GB.

Xiaomi MI TV Box 4S Pro działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android TV z nakładką MIUI for TV. Za łączność bezprzewodową odpowiadają w tym przypadku modemy Wi-Fi oraz Bluetooth w wersji 4.3.

Xiaomi Mi TV Box 4S Pro jest już dostępne w sprzedaży. Sprzęt został wyceniony na 399 juanów, co w przeliczeniu na złotówki daje około 230 złotych.