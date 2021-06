Xiaomi oficjalnie potwierdziło, iż kolejne smartfony otrzymają aktualizację do nowej wersji nakładki oznaczonej jako MIUI 12.5. Które urządzenia mogą spodziewać się wspomnianej wersji oprogramowania?

Zdjęcie Xiaomi Mi 8 Pro / INTERIA.PL

Informacja dotycząca nowej wersji oprogramowania chińskiego producenta pochodzi bezpośrednio od Zhanga Guoquana, dyrektora Xiaomi Mobile System Software. Guoquan został zapytany przez jednego z internautów w serwisie Weibo o dostępność aktualizacji MIUI 12.5 dla smartfona Xiaomi Mi 8. Dyrektor chińskiego producenta odpowiedział, iż w zasadzie jest ona już gotowa.

A to jeszcze nie koniec.

Wszystkie smartfony Xiaomi zasilane procesorem Qualcomm Snapdragon 845 otrzymają aktualizację do MIUI 12.5. Sprawa dotyczy więc takich sprzętów, jak Xiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer Edition oraz Mi Mix 2S. Aktualizacji może spodziewać się także model Mi Mix 3 ze Snapdragonem 855.

Nadal nie jest jednak pewne czy smartfon POCO F1 kwalifikuje się do aktualizacji do nakładki MIUI w wersji 12.5. Biorąc jednak pod uwagę, iż sam smartfon posiada dokładnie ten sam układ co model Mi 8, można spodziewać się nowego oprogramowania od Xiaomi.

Chiński producent nie podał konkretnych dat związanych z wdrożeniem MIUI 12.5 na opisywane wyżej urządzenia.

