Xiaomi Mi TV Stick – wyciekła cena przystawki

Do sieci przedostało się więcej informacji na temat nadchodzącej przystawki do telewizora Xiaomi Mi TV Stick. Okazuje się, że urządzenie działające pod kontrolą Android TV będzie miało bardzo przystępną cenę.

Zdjęcie Xiaomi Mi TV Stick / fot. Gearbest /materiał zewnętrzny

Przystawka do telewizorów od Xiaomi po raz pierwszy pojawiła się w sklepie Gearbest. Została ona wyceniona na około 80 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje mniej więcej 335 złotych. Wygląda na to, że akcesorium będzie działało tak samo, jak poprzednio wydany sprzęt Xiaomi Mi Box S.



Reklama

W środku przystawki znajdziemy czterordzeniowy procesor Amlogic S905, 2 GB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci na dane. Nie wiadomo dokładnie jaki interfejs komunikacyjny zostanie zastosowany w przystawce - bardzo możliwe, że będzie to klasyczne HDMI 2.0.

Oprócz tego przystawka Xiaomi obsłuży także obraz 4K HDR, dźwięk Dolby Stereo Sound oraz dwuzakresowe Wi-Fi.