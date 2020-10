Xiaomi Mi Electric Scooter 1S – test

Xiaomi Mi Electric Scooter 1s to średnia półka hulajnóg elektrycznych chińskiego producenta. Jak ten sprzęt spisuje się w codziennym użytkowaniu?

Xiaomi w ostatnich latach bardzo mocno inwestuje w swoje hulajnogi elektryczne. Chińska firma chce dać użytkownikom możliwie jak najwięcej produktów do wyboru - w różnych segmentach cenowych. Ja miałem okazję testować model Mi Electric Scooter 1s. Urządzenie, które jest idealnie pośrodku pomiędzy najtańszą elektryczną hulajnogą Xiaomi, a najdroższym, najmocniejszym wariantem. Jak ten sprzęt spisał się podczas intensywnej jazdy i czy warto wydać na niego swoją gotówkę?

Zdjęcie Xiaomi Mi Scooter 1S to "średnia półka" hulajnóg elektrycznych / INTERIA.PL

Trochę specyfikacji

Xiaomi Mi Scooter 1S pozwala na przejechanie na jednym ładowaniu około 30 kilometrów. Cała konstrukcja hulajnogi waży około 12,5 kilograma - to całkiem dobry kompromis pomiędzy mobilnością, a realnymi możliwościami. Maksymalna prędkość jaką da się osiągnąć przy wykorzystaniu hulajnogi, to 25 kilometrów na godzinę. Z Mi Scooter 1S mogą korzystać użytkownicy do maksymalnie 100 kilogramów wagi. Wrażenia z jazdy zapewnia silnik elektryczny o mocy 250W. Całość ładowana jest przez zasilacz o wielkości mniej więcej akcesorium do przeciętnego laptopa. Całkiem nieźle.

Xiaomi MI Scooter 1S wykorzystuje solidne opony oraz hamulec tarczowy (do jego działania przejdziemy w dalszej części testu). Cała konstrukcja posiada wsparcie dla certyfikatu IP54 i jest w stanie złożyć się praktycznie w kilka sekund. Po złożeniu, Mi Scooter 1S zajmuje naprawdę mało miejsca, jednak sama kierownica mogłaby być "przekręcana". Wtedy też mobilność sprzętu wzrosłaby naprawdę znacząco.

Zdjęcie Hulajnoga Xiaomi składa się bardzo łatwo / INTERIA.PL

Sama kierownica znajduje się około 1,10m nad powierzchnią. To dobra wysokość dla osób ze wzrostem do 1,95m. Mi Scooter 1S oferuje trzy tryby jazdy: tryb pieszego ograniczony do 5 km/h, tryb standardowy z prędkością do 20 km/h i tryb sport z prędkością do 25 km/h.

Wrażenia z jazdy w różnych warunkach

Korzystając ze swojego silnika elektrycznego, hulajnoga Xiaomi rozpędza się do 25 km/h w około pięć sekund. Przyspieszenie jest płynne, a całość odbywa się bez problemu. Podczas pokonywania wzniesień o większym nachyleniu, sprzęt oczywiście zwalnia, jednak dalej wykorzystuje całą swoją moc do jazdy. Cała konstrukcja hulajnogi jest bardzo dobrze wyważona i świetnie wybiera przeszkody w postaci nierówności czy też mniejszych krawężników. Przy wykorzystaniu większej prędkości znika uczucie niestabilności - to bardzo dobry zabieg ze strony producenta. Szkoda, że zabrakło w tym modelu dedykowanego amortyzatora.

Rzeczą godną uwagi jest także hamowanie samej hulajnogi. Do tego wykorzystuje ona hamulec tarczowy umieszczony na tylnym kole. O ile zwalnianie do zatrzymania jest płynne, tak szybkie i gwałtowane hamowanie powoduje uciekanie hulajnogi w lewą lub prawą stronę. Warto na to uważać, jeśli coś wyskoczy nam na drodze i będziemy zmuszeni maksymalnie wcisnąć hamulec. W innych przypadkach hamowanie odbywa się naprawdę sprawnie i naturalnie, bez rwania.

Zdjęcie Hulajnoga została wyposażona w solidny hamulec / INTERIA.PL

To, czego brakuje w Xiaomi Mi Scooter 1S to swoisty tempomat - na trasach powyżej 5 kilometrów trzymanie ciągle wciśniętego przycisku do regulacji prędkości staje się uciążliwe i powoduje ból rąk.

W ogólnym rozrachunku, jazda za pośrednictwem elektrycznej hulajnogi chińskiego producenta jest bardzo przyjemna. Na tle hulajnóg do wypożyczenia, sprzęt Xiaomi jest o dwie bądź nawet trzy klasy lepszy, w każdej kategorii. Mi Scooter 1S da sobie radę na suchej powierzchni i podczas deszczu. Warto jednak pamiętać o wspomnianym hamowaniu i równomiernie rozkładać masę ciała na sprzęcie.

Bateria

Bateria w Xiaomi Mi Scooter 1S pozwala na przejechanie około 30 kilometrów na jednym ładowaniu. Całość ładuje się dość długo, bowiem do 5 godzin, jednak największą zaletą hulajnogi jest jej zasilacz. Zasilacz jest niewiele większy od typowego akcesorium używanego przy laptopie z ekranem o przekątnej 15 cali. To pozwala schować go do plecaka. Całość nie jest najwygodniejsza, ale bezproblemowo pozwala skorzystać z ładowania w każdym miejscu wyposażonym w gniazdko elektryczne.

Zdjęcie System składania konstrukcji jest bardzo prosty / INTERIA.PL

Co do sposobu korzystania z ładowania nie można mieć żadnych zastrzeżeń.

Cena: około 1699 zł.



Zdjęcie Obsługa hulajnogi jest bardzo łatwa / INTERIA.PL

Podsumowanie

Xiaomi Mi Scooter 1S to przystępna cenowo hulajnoga, która jest idealnym, uniwersalnym wyborem. Sprzęt posiada wszystko, aby pozwolić na szybkie i bezproblemowe przemieszczanie się po mieście.