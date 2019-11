XIaomi zaprezentowało smartfona Mi CC9 Pro. Urządzenie należy do średniej półki cenowej, jednak może pochwalić się rewolucyjnym aparatem.

Zdjęcie ​Xiaomi Mi CC9 Pro /materiały prasowe

Na początku warto wspomnieć, iż Xiaomi Mi CC9 Pro będzie dostępny w Polsce pod nazwą Xiaomi Mi Note 10. Samo urządzenie zostało wyposażone w ekran o przekątnej 6,47 cala działający w rozdzielczości full HD+. Za sprawne działanie ma odpowiadać procesor Qualcomm Snapdragon 730 oraz 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane użytkownika producent przeznaczył 128 lub 256 GB miejsca. Umieszczona pod obudową bateria o pojemności 5260 mAh wspiera szybkie ładowanie z mocą 30W. Co ciekawe, Xiaomi Mi Note 10 posiada także czip NFC pozwalający na wykonywanie mobilnych płatności.

Reklama

Najciekawszym punktem smartfona jest jego aparat. Na tylnej obudowie znalazło się bowiem aż pięć aparatów fotograficznych. Główny sensor posiada rozdzielczość 108 Mpix. Do tego wszystkiego możemy dołożyć obiektyw szerokokątny o rozdzielczości 20 Mpix, teleobiektyw o rozdzielczości 8 Mpix oraz dodatkowy sensor o rozdzielczości 12 Mpix. Xiaomi postawiło także na obiektyw do zdjęć makro o rozdzielczości 2 Mpix.

W benchmarku DxOMark Xiaomi Mi CC9 Pro zdobył tyle punktów, co Mate 30 Pro - najlepszy (zdaniem twórców porównania) fotograficzny telefon an rynku.



Za Xiaomi Mi Note 10 w wersji z 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane trzeba będzie zapłacić 2799 juanów. Najmocniejsza konfiguracja będzie kosztowała 3499 juanów. W przeliczeniu na złotówki daje to odpowiednio około 1500 oraz około 1950 złotych.