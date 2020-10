Xiaomi Mi Box 4S - tania przystawka do telewizora od chińskiego producenta

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało nową, tanią przystawkę do telewizora. Co potrafi model, który został oznaczony jako Mi Box 4S?

Zdjęcie Xiaomi Mi Box 4S /materiały prasowe

Nowa przystawka do telewizora od Xiaomi, model Mi Box 4S potrafi odtwarzać materiały multimedialne przy zachowaniu rozdzielczości na poziomie 4K oraz 60 klatek na sekundę. Do tego wszystkiego, konstrukcja wspiera także tryb HDR oraz obsługuje zupełnie nowy kodek multimedialny H.265. Xiaomi dodało do swojej przystawki także wsparcie dla technologii takich, jak Dolby Audio czy DTS HD.

Za sprawne działanie urządzenia odpowiada czterordzeniowy procesor Amlogic S905X wraz z 2 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 8 GB miejsca, a całość będzie korzystała z systemu Android TV. Do telewizora przystawkę można podłączyć za pośrednictwem HDMI 2.0 lub USB 2.0. Mi Box 4S posiada również złącze słuchawkowe 3,5 milimetra oraz moduł Wi-Fi i Bluetooth 4.3.

Xiaomi Mi Box 4S kosztuje w Chinach około 289 juanów. W przeliczeniu na złotówki to 170 złotych.