Popularny youtuber William Osman postanowił udowodnić, jak łatwo w obecnych czasach jest oszukać ludzi w internecie.

Zdjęcie William Osman /YouTube

Fałszywe wiadomości to prawdziwa choroba nękająca obecny internet. Rozwój oprogramowania graficznego, triki telewizyjne czy nawet zjawisko deep fake jasno pokazuje, że nie powinniśmy wierzyć we wszystko, co widzimy. Fakt ten dodatkowo postanowił uwidocznić pewien youtuber, który początkowo okłamał swoich widzów, a następnie pokazał w jaki sposób tego dokonał.

William Osman to właściciel popularnego kanału na platformie Youtube. Postanowił on nagrać film przedstawiający rzekome wysadzenie samochodu Tesla. Miała to być zachcianka jego bogatego kolegi, który nie mając już co robić z pieniędzmi, wpadł na mocno kontrowersyjny pomysł. Tak naprawdę całość była inteligentnie uknutą intrygą, mającą wywołać dyskusję na temat prawdomówności w sieci. Samochód okazał się wspaniale przygotowanym modelem Tesli w dużo mniejszej skali, a większość efektów była nałożona w specjalnym oprogramowaniu.

Jak można się spodziewać, film szybko okazał się sukcesem. Co więcej - materiał nie tylko skłania do przemyśleń dotyczących tzw. fake’ów w internecie, ale też okazuje się szalenie ciekawy, gdy weźmiemy pod uwagę technologiczną warstwę samego oszustwa: