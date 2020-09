Wygląd Facebooka - jak go zmienić na stary layout?

Wraz z końcem września zniknie możliwość przełączenia się na klasyczny wygląd Facebooka, a użytkownicy będą zmuszeni pozostać przy nowym, dosyć chaotycznym designie popularnego serwisu. Z pomocą przychodzi jednak wtyczka do przeglądarki.

Zdjęcie Wtyczka Old Layout for Facebook dla Chrome'a. Twórca: matthew.a.kruse /materiały prasowe

Niedawno użytkownicy Facebooka zostali zaskoczeni całkowicie nowym wyglądem popularnego portalu. Jak można się domyśleć, wiele osób zżytych z dotychczasową wersją serwisu nie była zachwycona z faktu nagłej zmiany, zwłaszcza, że nowoczesny design może wydawać strasznie chaotyczny. Specjalnie dla nich, Facebook postanowił wprowadzić możliwość przełączania przełączanie się między jednym a drugim projektem - niestety, nie na długo.

Według najnowszych informacji, "klasyczny" styl portalu zniknie całkowicie już pod koniec tego miesiąca. Na szczęście istnieje sposób by to obejść.

Deweloper Matt Kruse stworzył specjalne narzędzie do przeglądarek internetowych o nazwie "Old Layout for Facebook". Wtyczkę da się uaktywnić na oprogramowaniu Mozilli oraz Google, a więc popularnym Firefoxie oraz Chrome.

Rozwiązanie wymusza zmiany w nagłówki user-agenta danej przeglądarki, tym samym zmuszając Facebooka do uruchamiania się ze starym interfejsem. Autor zapewnia przy tym, że wtyczka jest całkowicie bezpieczna, a jej niewielki rozmiar wynoszący ok 90 KB nie obciąża komputerów.

Old Layout for Facebook można pobrać m.in. za pośrednictwem Chrome Web Store.