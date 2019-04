Microsoft poinformował, iż domena Outlook.com padła ofiarą wycieku danych. Hakerzy uzyskali dostęp do niektórych części wiadomości użytkowników.

Zdjęcie Microsot Outlook /123RF/PICSEL

Oficjalny wyciek danych nastąpił na przełomie stycznia oraz marca 2019 roku. W dniach od 1 stycznia do 28 marca hakerzy zdołali uzyskać dostęp do informacji dotyczącej części użytkowników - wszystko to przez usługę wsparcia. Cyberprzestępcy otrzymali dostęp do kont w domenach outlook.com, hotmail.com i msn.com. Łupem padły adresy e-mail, tytuły wiadomości oraz nazwy folderów. Wgląd w treść oraz załączniki pozostał jednak bezpieczny.

Microsoft oficjalnie załatał już luki bezpieczeństwa, jednak firma prosi wszystkich użytkowników poczty Outlook.com o natychmiastową zmianę hasła.