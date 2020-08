Współtwórca myszy komputerowej zmarł w wieku 91 lat

Zmarł jeden z pionierów nowoczesnego interfejsu komputerowego.

Zdjęcie Zmarł jeden z współtwórców myszy komputerowej /123RF/PICSEL

New York Times donosi, iż William Bill English zmarł 26 lipca z powodu niewydolności oddechowej w wieku 91 lat. Wraz z Douglasem Englebartem ze Stanford Research, English był odpowiedzialny za stworzenie pierwszej myszy komputerowej - w 1968 roku. Projekt przyczynił się do późniejszego powstania wielu innych koncepcji, a także ewolucji interfejsu komputerowego. Analitycy wskazują, iż gdyby nie Enlglish, teraz nie mielibyśmy graficznych interfejsów użytkownika oraz rozmów wideo czy łącz hipertekstowych.

Reklama

Chociaż obecnie mamy do czynienia ze standaryzacją ekranów dotykowych, English oraz Englebart przewidzieli technologie, które zostaną w późniejszych latach wykorzystane między innymi przez Xerox PARC i trafią do głównego nurtu technologicznego. Warto wspomnieć, iż w czasie rozwoju myszy w Xerox PARC, w kuluarach pojawiał się także Steve Jobs, który również miał swój udział w projektowaniu interfejsów komputerowych, zanim stworzył on ze Stevem Wozniakiem pierwszy komputer z jabłkiem w logo.