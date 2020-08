Wkrótce systemy rozpoznawania twarzy wykryją nasz nastrój

Policja w Wielkiej Brytanii jest zainteresowana przetestowaniem nowego systemu rozpoznawania twarzy. Ma on posiadać zdolność wykrywania nastrojów ludzi.

Zdjęcie Rozpoznawania twarzy /123RF/PICSEL

Mimika twarzy to ważna cecha każdego człowieka. Na jej podstawie wiadomo kiedy osoba jest zadowolona, smutna, lub wściekła. Co więcej, już z samej mimiki twarzy istnieje możliwość przewidzenia reakcji danego człowieka. Właśnie tę metodę chce wykorzystać Brytyjska Policja.

Reklama

Pomóc ma w tym nowy system rozpoznawania twarzy, który ma zdolność do odczytywania ludzkiej mimiki. Prawdopodobnie bazuje on na sztucznej inteligencji, wykorzystującej uczenie maszynowe. Zeskanowanie pewnych cech towarzszących przy wyrażaniu uczuć, może ułatwić przewidywanie zachowania śledzonej osoby. Choć są to jedynie domysły i nikt nie wie na jakiej zasadzie system wykrywa nastrój, istnieją potwierdzone doniesienie o jego faktycznym działaniu.

Oczywiście rozwiązanie spotkało się ze sporym sprzeciwem społeczeństwa. Już w 2019 r. Instytut badawczy AI Now wezwał organy regulacyjne do zakazania badania wspomnianej technologii, ponieważ najwyraźniej opiera się ona na "mocno chwiejnych fundamentach".

Wciąż nie ma bowiem dowodów na to, że zachowanie ludzi ma zawsze związek z wyrażanymi emocjami i wyglądem twarzy.