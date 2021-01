Badacz bezpieczeństwa ujawnił na Twitterze szczegóły groźnego błędu w systemie Windows. Może on spowodować uszkodzenie całego dysku twardego sformatowanego jako NTFS.

Zdjęcie Przykładowy dysk HDD /123RF/PICSEL

Błąd o którym wspomina Jonas L - badacz ds. bezpieczeństwa jest szalenie niebezpieczny. Dotyczy on specjalnie spreparowanego pliku, który jest w stanie spowodować całkowite uszkodzenie dysku twardego. Co ciekawe - do jego aktywacji wystarcza jedynie otwarcie danego folderu, nie trzeba instalować lub rozpakowywać żadnego szkodliwego oprogramowania.

Na swoim Twitterze, Jonas informuje: "Obecnie w systemie NTFS występuje szczególnie paskudna luka w zabezpieczeniach. Można ją wyzwolić, otwierając m.in. folder oznaczony specjalną nazwą. Błąd natychmiast się uaktywnia, uszkadzając twardy dysk po odczytaniu ścieżki".

Wadę można wymusić na kilka sposobów. Począwszy od uruchomienia specjalnej komendy w wierszu polecenia, wpisanie jej w pole wyszukiwarki na przeglądarce internetowej, aż po utworzenie pliku skrótu z lokalizacją ikony ustawioną na dany parametr dysku.

Co gorsze, błąd występuje w systemach Windows 10 i Windows XP już od około trzech lat. Firma Microsoft poinformowała już, że pracuje nad stosowną poprawką, która powinna trafić do użytkowników w najnowszej aktualizacji. Gigant zaleca także do zachowania ostrożności podczas otwierania nieznanych plików lub akceptowania przesyłania plików.