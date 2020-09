Windows XP - po wielu latach wyciekł jego największy sekret

Najpilniej strzeżony element systemu Windows XP wyciekł w tym tygodniu do sieci. Dane zostały rozpowszechnione w wątku na anonimowym forum.

Zdjęcie Jedna z pierwszych prezentacji Windowsa XP - rok 2001 /AFP

Serwis 4chan słynie z wielu kontrowersyjnych treści zamieszczanych na łamach istniejącego tam forum. Tym razem pojawił się na nim post, mający zawierać rzekomy kod źródłowy systemu Windows XP.

We wpisie anonimowego użytkownika można było znaleźć wiele odnośników do archiwów z właśnie domniemanym kodem. Gdyby tego było mało, archiwum zawierało zrzuty kodu źródłowego systemu Windows NT 3.5 i oryginalnego Xboksa. Użytkownicy forum długo dyskutowali na temat legalności wycieku. Niektórzy zainteresowani, udowadniali także prawdziwość całego kodu. Wszystko jednak wciąż jest niejasne.

Wyciek wspomnianego kodu może w ogromnym stopniu narazić firmę Microsoft na ataki hakerskie. Chociaż system Windows XP od dawna nie jest już wspierany, to wciąż jest zainstalowany na sporej części komputerów na całym świecie. Także tych podpiętych do internetu.

Windows XP zadebiutował w październiku 2001 roku. Przez kolejne lata był to najpopularniejszy wśród systemów operacyjnych dla komputerów stacjonarnych. System był tak popularny, że Microsoft przedłużał jego wsparcie techniczne, aż do 8 kwietnia 2014 roku.



System ten zdobył serca użytkowników z przynajmniej dwóch powodów. Z jednej strony był szybki, wygodny i wydajny, z drugiej zaś pojawił się jako następca dla nieudanego Windowsa Millennium Edition, który nie tylko nie był przełomem względem poprzednich wersji, ale również miał duże problemy z niezawodnością. Nie dziwne więc, że wszyscy pokochaliśmy Windowsa XP. A skoro przeciętnemu użytkownikowi do dziś dobrze działa i nie ma z nim większych problemów, szczególnie w dużych firmach, to po co go zmieniać - tłumaczył kilka lat temu Maciej Madziński, ekspert Akademii Leona Koźmińskiego ds. innowacji i nowoczesnych technologii.