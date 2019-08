Windows Core OS to nowe oprogramowanie, które opracowywane jest przez Microsoft. O samym systemie pojawiło się kilka nowych informacji.

Zdjęcie Microsoft opracowuje nowe oprogramowanie /materiały prasowe

Windows Core OS to oprogramowanie Microsoftu, nad którym amerykański producent pracuje co najmniej od kilku lat. Do sieci przedostało się kilka nowych informacji dotyczących projektu. Czym może więc być nowa wersja systemu Windows?

Reklama

Windows Core OS rozwijany jest pod skróconą nazwą WCOS. Samo oprogramowanie ma obsługiwać natywnie Windows Storage Spaces - rozwiązanie, które będzie chroniło dane umieszczone na dyskach w razie niespodziewanej awarii. Sam system ma być także modularnym oprogramowaniem. Oznacza to, iż będzie on w stanie szybko dostosować się do wielu urządzeń: w tym tych, które zostaną zaprezentowane w przyszłości przez Microsoft.

Amerykański producent nie zdradził w żaden sposób, kiedy możemy spodziewać się premiery Windows Core OS. Analitycy typują, iż oficjalna prezentacja oprogramowania odbędzie się nie wcześniej niż w 2020 roku.