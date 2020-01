Windows 7 z pochówkiem Wikinga

Zaledwie kilka dni temu Microsoft oficjalnie zakończył wsparcie dla systemu Windows 7. Pewna firma zajmująca się bezpieczeństwem IT postanowiła odpowiednio uhonorować to wydarzenie i oddała zasłużonemu systemowi ostatni hołd.

Zdjęcie Windows 7 z pochówkiem niczym Wiking /YouTube

Pochodząca z Wielkiej Brytanii firma Databarracks nagrała specjalny filmik w którym oddaje cześć odchodzącemu na emeryturę systemowi. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku pogrzebów wikingów, system umieszczono na niewielkiej makiecie drakkara, a następnie podpalono.

Dla wielu firm, zwłaszcza zajmujących się IT koniec żywota Windowsa 7 to smutny moment. System ten wniósł wiele istotnych funkcji, a przy tym był chwalony za swoją architekturę. Stanowił on także ogromny skok względem wadliwego poprzednika, systemu Vista.



Wszystkie informacje o tym, co robić, jeśli nadal mamy Windowsa 7 można znaleźć w tym specjalnym artykule





