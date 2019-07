Za niewiele ponad 5 miesięcy, po 10 latach istnienia Windows 7, Microsoft zakończy oficjalne wsparcie oprogramowania, które globalnie jest zainstalowane na co trzecim komputerze. Jak będzie działał Windows 7 po 14 stycznia 2020 roku i co trzeba wiedzieć już teraz, żeby być przygotowanym na zmiany?

Zdjęcie Windows 7 zbliża się ku końcowi technicznego wsparcia - Microsoft zachęca do przesiadki na Windows 10 /materiały prasowe

"Dziesięć lat to 365 242 199 dni. Liczba, której wypowiedzenie przyprawia o zawrót głowy. Ile zdążyło się w tym czasie zmienić, najlepiej widać po dostępnych wtedy - w 2009 roku - i dzisiaj komputerach oraz urządzeniach ze świata technologii. Telefony komórkowe zamiast prawie 5 calowych dotykowych ekranów zamykały się na klapkę, albo dzwoniły w brzmieniu podobnym do syntezatora z lat 90-tych, tablety dopiero raczkowały, a laptopy - z ładowarką ważyły w zestawie tyle, ile spakowana walizka podróżna z rzeczami na przedłużony weekend" - czytamy we wpisie Pawła Łakomskiego z Microsoftu.

Jeśli jednak nadal korzystacie z Windows 7, warto mieć na uwadze, że zakończenie wsparcie technicznego systemu Windows 7 nastąpi 14 stycznia 2020. Po tej dacie wsparcie techniczne i aktualizacje oprogramowania z witryny Windows Update pomagające chronić komputer nie będą już dostępne dla produktu.



Firma Microsoft stanowczo zaleca przejście do systemu Windows 10 jeszcze przez styczniem 2020 r., aby uniknąć sytuacji, w której potrzebna pomoc techniczna nie będzie już dostępna.



Microsoft twierdzi, że system Windows 10 zainstalowany jest na ponad 40 proc. urządzeń na świecie.