Windows 365 dostępny - ile kosztuje system Microsoftu w chmurze?

Windows 365 to nowość Microsoftu, nawiązująca bezpośrednio do znanej usługi Microsoft 365. W przeciwieństwie jednak do wspomnianego pakietu biurowego opartego na chmurze, tutaj użytkownicy mają możliwość skorzystania z całego systemu operacyjnego, z właściwie dowolnego urządzenia na świecie.

Oznacza to oczywiście pełną synchronizację oraz funkcjonalność Windowsa 10, a co ważniejsze - niebawem także Windowsa 11. Użytkownicy logujący się do rozwiązania, otrzymają dostęp do wszystkich swoich plików, folderów oraz ustawień. Niezależnie czy chodzi o komputer PC, Maca, iPada, czy tablet z Androidem. Cała usługa jest skierowana przede wszystkich dla dużych i małych firm oraz klientów korporacyjnych.

Reklama

Podobnie jak Microsoft 365, również Windows 365 jest dostępny w formie pakietów, opłacanych abonamentem.

Najtańsza opcja, czyli 1 procesor wirtualny, 2 GB pamięć RAM i 64 GB w magazynie to wydatek rzędu 21,90 euro miesięcznie.

Opcja oferująca 2 procesory wirtualne, 4 GB pamięć RAM, 128 GB w magazynie, kosztuje 28.20 euro miesięcznie.

Wirtualny system w najwyższej konfiguracji, opartej na 8 procesorach wirtualnych, 32 GB pamięć RAM 512 GB w magazynie, to już wydatek 147 euro miesięcznie.

Wideo youtube

Co ważne - pomiędzy wspomnianymi konfiguracjami istnieją jeszcze inne pakiety, możliwe do samodzielnego skonfigurowania pod kątem specyficznych potrzeb własnej firmy.

------------------------------------------------------

Windows 11 - więcej informacji

Windows 11 - system operacyjny jutra

Windows 11 - wymagania sprzętowe

Windows 10. Kiedy koniec wsparcia? Znamy odpowiedź

Windows 11 kontra Windows 10