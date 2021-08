Obecnie niemal każdy użytkownik może samodzielnie wybrać przeglądarkę internetową z jakiej chce korzystać. Ustawienie jej jako domyślnej aplikacji wymaga od nas zaznaczenia odpowiedniej opcji w systemie Windows. Choć do tej pory zadanie to było zasadniczo proste i nie wymagało od nas wielkiego wysiłku, niebawem może się to zmienić.

Wszystko wskazuje na to, że Microsoft postanowił utrudnić wspomniane zadanie w swojej najnowszej odsłonie Windowsa. Windows 11 jedynie jednorazowo wyświetli opcje umożliwiająca wybór przeglądarki. Jeśli z jakiegoś powodu ją pominiemy, będziemy musieli zagłębić się w ustawienia systemu by ponownie ją znaleźć. Co więcej, czynność będzie wymagała wprowadzenia wielu zmian w sposobie obsługi plików HTML, HTM, PDF, HTTP, XHTML itp. Oznacza to, że użytkownicy będą musieli wykonać wiele kroków, aby to ich ulubiona przeglądarka, stała się tą domyślną.

Zmianom już teraz sprzeciwia się wielu producentów przeglądarek, takich jak Google czy Opera. Na obecną chwilę nie wiadomo, jaką drogę wybierze gigant z Redmond.

